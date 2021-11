Extra chartervluchten uit onrustig Ethiopië: ook Nederlanders kunnen mee

Frankrijk organiseert komende week extra chartervluchten uit Ethiopië. De situatie daar is onvoorspelbaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt al enige tijd voor de groeiende onrust in het land. Gisteren riep Minister Knapen Nederlanders 'met klem' op om Ethiopië snel te verlaten.

'Steeds moeilijker'

Veel mensen geven gehoor aan deze oproep. Er vertrekken nu nog vliegtuigen uit Ethiopië, maar het wordt wel steeds moeilijker een commerciële vlucht te boeken. In aanvulling daarop organiseert de Franse ambassade in Ethiopië komende week een aantal chartervluchten vanuit Ethiopië naar Frankrijk. Ook andere EU burgers zijn welkom op deze charters.

Doelgroepen voorrang

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in Ethiopië die zich bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken hebben aangemeld hierover vanmiddag geïnformeerd. In principe kan iedereen zich aanmelden voor een vlucht, wel krijgen bepaalde doelgroepen voorrang. Dat zijn mensen tussen de 65 en 85 jaar oud en alleenstaande ouders. Alleen Nederlanders met een geldige verblijfsstatus voor Ethiopië en hun gezinsleden (echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner/kinderen) met een geldig Schengenvisum in hun paspoort komen voor deze vluchten in aanmerking.