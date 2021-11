Politie houdt tiener uit Beverwijk aan voor oproep tot geweld tegen overheid

Vrijdagochtend heeft de politie in Beverwijk een 17-jarige jongeman aangehouden op verdenking van opruiing. 'De verdachte zou op social media bedreigende en opruiende berichten hebben geplaatst die opriepen tot geweld tegen de overheid', zo meldt de politie vrijdag.

Bedreigingen aan leden kabinet

'In een onderzoek naar meerdere bedreigingen aan het adres van leden van het kabinet en oproepen tot geweld die half november werden geplaatst op social media wist de recherche de verdachte te identificeren', zo laat de politie weten. Daarop werd direct actie ondernomen en hielden zij de jongeman ’s ochtends in zijn woning aan. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek.

Opruiing

Opruiing is een strafbaar feit. Niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben. De strafmaat is fors en kan zelfs oplopen tot een gevangenisstraf van een aantal jaar. Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad en dat heeft grote gevolgen voor je toekomst.