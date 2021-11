Twee doden door aanrijding met vrachtwagen in Amsterdam

In de hoofdstad hebben maandagmorgen twee aanrijdingen plaatsgevonden tussen een vrachtwagen en een persoon. Hierbij zijn twee personen om het leven gekomen.

Waterloopplein

Op het Waterloopplein vond een aanrijding plaats tussen een vrachtwagen en een persoon. Hulp mocht voor het slachtoffer niet meer baten. Deze overleed op de plaats van het ongeval.

Amstelveenseweg

Hulpdiensten rukte met meerdere eenheden uit naar de Amstelveenseweg. Hierbij kwam een vrachtwagen en een kind op een fiets door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Het kind raakte hierbij gewond. Het slachtoffertje is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Hier is het kind overleden aan zijn verwondingen

Onderzoek

Naar beide ongevallen wordt door de politie onderzoek gedaan.