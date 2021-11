Marechaussee loopt vanaf vandaag in nieuwe beter beschermende uitrusting

STRONG

De uitrusting maakt deel uit van STRONG (Soldier Transformation Ongoing). Personeel van de Hoog Risico Beveiliging en Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart op Schiphol draagt dit als eerste binnen de marechaussee.

Micro Fusion Systeem

De uitrusting biedt meer comfort en is voorzien van de nieuwste innovatie. In de riem zit het Micro Fusion Systeem. Het gewicht van het vest steunt hierdoor nog meer op de heupen en minder op de schouders. De kans op rugblessures is daardoor een stuk kleiner. De vesten zijn volledig afgestemd op de wensen van de marechaussee.