KNMI waarschuwt voor harde windstoten in Noord-Nederland

Zware windstoten in het noorden en noordwesten

'In het noorden en noordwesten van het land komen vanaf woendagmiddag 14.00 uur tot 17.00 uur zware windstoten voor tot 70-80 km/uur, in de kustgebieden tot 80-90 km/uur en in het Waddengebied tot 90-100 km/uur', aldus het KNMI.

Noordelijke provincies

De waarschuwing Code Geel geldt voor de provincies Noord-Holland, de Waddeneilanden, Friesland, Groningen en Drenthe.

Hinder

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. Later vanmiddag en vanavond neemt de wind van het westen uit weer (iets) af.