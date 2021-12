Twee verdachten aangehouden met wapens in gestolen auto

De politie heeft dinsdagochtend op de A16 bij Zevenbergschen Hoek een 26-jarige man uit Turnhout en een eveneens 26-jarige man uit Waasmunster aangehouden. De verdachten reden in een in België gestolen auto. Daarnaast trof de politie een drietal wapens aan in de auto en was de bestuurder onder invloed van verdovende middelen.

Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid ontvingen een hit van een ANPR-camera op de A16. Volgens deze hit was er een als gestolen geregistreerde Belgische Porsche Macan de camera gepasseerd. Vijf minuten later kregen de medewerkers de bewuste auto in het zicht.

Wapens

Samen met collega's van Team Verkeer van de Eenheid Zeeland-West-Brabant namen zij de auto mee naar parkeerplaats Streepland langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek. Bij de controle van het voertuig zagen de agenten naast de bestuurder een uitschuifbare wapenstok liggen. Ook naast de bijrijder zagen zij een soortgelijke wapenstok liggen. Bij het doorzoeken van de auto troffen de medewerkers ook nog een valmes en twee steekwerende vesten aan.

Rijden onder invloed

Naast de wapens bleek de bestuurder ook nog onder invloed van verdovende middelen en kon de bijrijder zich niet identificeren. Tegen de Belgische verdachten is proces-verbaal opgemaakt van de strafbare feiten. Naast het proces-verbaal heeft de bestuurder ook een rijverbod van 24 uur gekregen vanwege het rijden onder invloed. In afwachting van de beslissing van de Officier van Justitie zijn beide verdachten na te zijn verhoord weer heengezonden. De wapens en de auto zijn in beslag genomen. De zaak van de gestolen auto en de auto zelf worden overgedragen aan de Belgische autoriteiten.