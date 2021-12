Lachgas en verkeer levensgevaarlijke combinatie

Sinds begin 2021 heeft de politie ruim 4000 keer geconstateerd dat een bestuurder onder invloed van lachgas deelnam aan het verkeer. Dat is vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar, maar gebeurt nog steeds te veel. Dat vindt verkeersdeskundige bij de politie Paul Broer. ‘Onder invloed deelnemen aan het verkeer is levensgevaarlijk. We zijn helaas al bij veel trieste verkeersongevallen geroepen, waarbij heel jonge inzittenden zwaargewond raakten of zelfs overleden. Het aantal constateringen is schrikbarend, maar we weten ook dat dit het topje van de ijsberg is omdat we lang niet alles zien.’

Aanwijzingen

Het gebruik van lachgas is niet meetbaar, zoals wel bij andere drugs als cocaïne of cannabis het geval is, maar afwijkend rijgedrag, de aanwezigheid van ballonnen of lachgastankjes en het gedrag van een bestuurder zelf kunnen genoeg aanwijzingen geven dat iemand heeft gebruikt. Paul Broer: ‘Het gaat er ook niet om of je er mee betrapt kunt worden. Je moet gewoon niet rijden als je onder invloed bent, want je brengt jezelf en andere weggebruikers in groot gevaar.’

Portemonnee

Als de politie constateert dat een bestuurder lachgas heeft gebruikt of onder invloed is van andere drugs kan naast de bekeuring het CBR ook een onderzoek instellen naar de rijgeschiktheid vanwege het drugsgebruik of een cursus over rijgedrag opleggen. De kosten, circa duizend euro, zijn voor eigen rekening. En als een bestuurder onder invloed een ongeluk veroorzaakt, kan de verzekeraar besluiten de eigen schade niet te vergoeden en de schade aan anderen op de bestuurder, die onder invloed bij het ongeval betrokken is, verhalen.