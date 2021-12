Voorbereidingen voor stroomkabels nieuwe windparken in Noordzee

In de periode tot en met 2030 komen er nieuwe windparken bij in de Noordzee om meer duurzame stroom op te wekken. 'Om te zorgen dat er op tijd stroomkabels liggen om deze stroom naar land te brengen, zet staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius alvast ruimtelijke procedures in gang voor de meest kansrijke kabelroutes' zo, schrijft de staatssecretaris donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.