Helft personen in quarantainehotel Schiphol mag reis weer vervolgen

Van de in totaal 44 passagiers, die sinds vrijdag 26 november op corona zijn getest nadat zij op twee vluchten uit Zuid Afrika waren aangekomen op Schiphol en sindsdien in het quarantainehotel verblijven, mag meer dan de helft donderdag uit isolatie en kunnen zij hun reis weer vervolgen. Dit meldt de GGD Kennemerland donderdagmiddag.

Opnieuw getest

Afgelopen maandag werden de 44 passagiers opnieuw getest. 'Woensdag hebben we de personen die in het quarantainehotel verblijven persoonlijk op de hoogte gebracht van de testuitslag, en met hen het vervolg besproken. Gelukkig kan meer dan de helft van de personen die nu in isolatie zijn het hotel donderdag verlaten. Zij kunnen dan hun reis vervolgen', aldus de GGD.

Bijna geen tot weinig klachten

Personen die positief getest zijn blijven nog enige tijd in isolatie; de situatie is per persoon anders en is met iedereen besproken. Sommige personen hebben klachten, anderen niet of nauwelijks. We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Onze artsen en verpleegkundigen hebben dagelijks contact met alle personen die in het hotel verblijven.

'Waardering voor passagiers'

'Ik ben blij dat meer dan de helft van de passagiers nu het hotel kunnen verlaten en hun reis weer kunnen vervolgen. Dat is goed nieuws voor hen en hun naasten. Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor hen. Zij hebben goed meegewerkt, in een voor hen moeilijke situatie van isolatie', stelt Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Nog een aantal passagiers in isolatie

'Helaas moeten er toch nog mensen in isolatie blijven in het hotel. Ik begrijp dat dit voor hen een bijzonder zware opgave is, die enorm ingrijpt in hun persoonlijk leven. En ik hoop dat zij kunnen inzien dat we dit voor een groter doel doen. Namelijk de bescherming van de samenleving tegen covid-19. Hoewel de omstandigheden niet ideaal zijn, zetten we ruimhartig in om hen te voorzien van wat nodig is, zoals voeding en drinken en andere zaken. Uiteraard houden onze artsen en verpleegkundigen intensief contact met hen. Ik hoop dat ook deze mensen snel weer verder kunnen reizen naar hun familie en naasten', aldus Van de Velden.