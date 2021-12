Ook weer vervroegd stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) wordt verlengd tot 1 juli 2022. Hiermee is definitief duidelijk dat kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 al op de twee dagen voorafgaand aan de reguliere stemmingsdag hun stem kunnen uitbrengen. Om dat mogelijk te maken opent in elke gemeente een aantal stemlokalen op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

Verlengen vanwege corona

De afgelopen vier weken hebben beide Kamers zich kunnen uitspreken over het voornemen om de Twv te verlengen. Zonder verlenging zou de Twv verlopen op 1 januari 2022. Volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verlenging noodzakelijk, gelet op de onzekere situatie rond corona.

Spreiding kiezers

'Vervroegd stemmen bevordert de spreiding van kiezers, die daarmee beter in staat zijn om hun eigen moment te kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal. De maatregelen in de wet maken het mogelijk om in de huidige pandemische situatie de verkiezingen veilig te laten verlopen. Door dit besluit nu te nemen biedt de regering gemeenten tijdig duidelijkheid voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van maart', zegt minister Ollongren.

Dragen mondkapjes

Naast vervroegd stemmen maakt de Twv diverse andere maatregelen mogelijk als de epidemiologische situatie dat vraagt, zoals landelijk of regionaal maatregelen voor te schrijven m.b.t. hygiëne en persoonlijke bescherming. Denk hierbij aan het dragen van mondkapjes, het gebruik van kuchschermen en het regelmatig schoonmaken van de stemhokjes en contactpunten. In elk stembureau is een vierde stembureaulid aanwezig als gastheer/gastvrouw. Dat stembureaulid ziet toe op de eventuele maatregelen die van kracht zijn. Verder is er meer tijd voor het vaststellen van de uitslag. De nieuwe raadsleden zullen niet 8, maar 14 dagen na de dag van de stemming worden geïnstalleerd (woensdag 30 maart).