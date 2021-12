Nieuwe aanhouding wegens opruiing op sociale media

De politie hield in een onderzoek naar opruiing een 20-jarige verdachte uit Arnhem aan. De man wordt er van verdacht op sociale media dreigende en opruiende uitlatingen te hebben gepost waarbij hij opriep om vorige week vrijdag te gaan rellen in Utrecht.

Onderzoek van de politie leidde tot vaststelling van zijn identiteit en zijn woonplaats in Arnhem. Hij werd woensdagavond 1 december door leden van het arrestatieteam aangehouden. Bij een aansluitende doorzoeking van de politie werden meerdere wapens in zijn woning in beslaggenomen. De verdachte is ingesloten en wordt verhoord. De politie sluit nog steeds meerdere aanhoudingen niet uit. “Het feit dat de oproep was gericht op vorige week vrijdag, maakt de strafbaarheid er niet minder op.”

Donderdag 24 en vrijdag 25 november verrichtte de politie al zes aanhoudingen wegens opruiing in Zeist, Lopik en Hilversum.