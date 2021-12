Fraudehelpdesk waarschuwt opnieuw voor afpersmails over bezoek pornosite

De Fraudehelpdesk, het meldpunt voor fraude in Nederland, waarschuwt opnieuw over e-mails waarin gedreigd wordt met het verspreiden van erotische filmbeelden.

Volgens de afzender van deze afpersmails heeft hij zichzelf toegang tot uw computer gegeven. Vervolgens heeft hij, toen u zogenaamd een porno-website bezocht, via uw eigen webcam beschamende beelden van u gemaakt.

Om te voorkomen dat deze filmbeelden onder uw contacten verspreid worden, moet u binnen 48 uur een bedrag betalen in bitcoins.

De afzender probeert extra indruk te maken door aan te geven dat hij een virus heeft geïnstalleerd. Ook staat er dat u deze e-mail met niemand zou mogen delen want dan stuurt het systeem automatisch een verzoek naar servers en zullen zij alle gegevens naar sociale netwerken sturen.

Ook kan het lijken of de e-mail vanuit uw eigen e-mailadres is gestuurd. Dit is niet het geval. Men maakt gebruik van een systeem waarmee zij hun eigen e-mailadres kunnen verstoppen en uw e-mailadres tonen. Dit wordt spoofing genoemd.