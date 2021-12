Explosie bij juwelier in Amsterdam

Op de Jan Evertsenstraat in Amsterdam West is zaterdagmorgen een juwelier opnieuw slachtoffer geworden van grote schade door een explosie. Dit meldt de politie.

Omstreeks 04.45 uur werd er een harde knal waargenomen en kwamen meerder hulpdiensten ter plaatse bij de winkel. Het heeft er alle schijn van dat het om een kraak gaat. Eerder dit jaar was de juwelier ook al slachtoffer van een kraak.

De politie is een onderzoek gestart. Het is niet bekend of er een buit is gemaakt.