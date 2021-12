Meisje 13 geëlektrocuteerd nadat mobiele telefoon in bad valt

Het trieste ongeval vond plaats in de Franse stad Mâcon. Het meisje was in bad gegaan met haar mobiele telefoon aan de oplader die in het stopcontact zat, toen de telefoon in het water viel. Na het ongeval hebben hulpverleners het slachtoffer nog gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Daar is ze, na een aantal dagen in coma, overleden. De moeder waarschuwt andere mensen met dit bericht in de Franse lokale krant Le Journal de Saône et Loire ''niet in bad te gaan met een telefoon''.