GGD Hollands Midden stopt met booster op vrije inloop

Vanwege de grote verkeersdrukte die vandaag is ontstaan, heeft de GGD Hollands Midden besloten per direct te stoppen met de boosterprik op vrije inloop. Het besluit is genomen op advies van de Veiligheidsregio.

Al vanochtend vroeg stonden er lange files op de wegen rondom de vaccinatielocaties in Hollands Midden. Duizenden mensen uit het hele land sprongen in de auto in de hoop op een boosterprik zonder afspraak. Omdat dit tot gevaarlijke verkeerssituaties leidde, is nu besloten te stoppen met booster op vrije inloop. Het is dus niet meer mogelijk om zonder afspraak langs te komen.

Als er in de komende tijd plekken beschikbaar zijn, wil de GGD die via maatwerk invullen. De GGD Hollands Midden wil vanaf deze week een sms-bericht versturen aan mensen uit de regio die nog geen afspraak gemaakt hebben, maar wel in het leeftijd cohort vallen dat aan de beurt is voor de booster. De mensen die een sms-bericht hebben ontvangen, en met hun ID-bewijs kunnen aantonen dat ze inderdaad aan de beurt zijn, kunnen naar de vaccinatielocatie toegaan om een booster te ontvangen.

Op zaterdag 4 december zijn er in totaal 2110 boosterprikken op vrije inloop gezet.