Omwonenden opgeschrikt door harde knal, auto in Maarssen zwaar beschadigd door illegaal vuurwerk

Afgelopen vrijdagavond is in Maarssen een auto zwaar beschadigd geraakt door zwaar illegaal vuurwerk. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Omwonenden opgeschrikt

De auto stond geparkeerd in de wijk Bloemstede toen omwonenden vrijdagavond rond 19.30 uur werden opgeschrikt door een enorm harde knal. 'Enkele getuigen verklaarden tegenover de politie dat zij na knal een scooter zagen wegrijden vanaf de plaats waar de auto geparkeerd stond', aldus de politie die getuigen zoekt die mogelijk iets (verdachts) gezien of gehoord hebben rond 19.30 uur in de omgeving van de Bloemstede in Maarssen.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart en de recherche zoekt daarbij dringend getuigen die mogelijk meer weten. Ook camerabeelden zijn bij de politie welkom.