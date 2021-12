Black Friday ook dit jaar populair

Black Friday is typisch zo’n dag waar je van houdt of helemaal niet. Gemiddeld zijn we als Nederlanders gek op koopjes. Hierdoor is deze dag die in het teken staat van korting in een aantal jaar enorm gegroeid qua populariteit. Daar waar we ons normaliter niet zoveel aantrekken van Amerikaanse tradities, hebben we deze dag maar al te graag omarmd met elkaar. Er zijn zelfs heel wat mensen die hun aankopen al enkele weken uitstellen om tijdens Black Friday hun slag te slaan. Het gaat dan met name om de duurdere en niet per se essentiële spullen, zoals elektronica, schoenen, kleding en speelgoed.

Ook dit jaar begonnen de Black Friday deals al ruim voor dé vrijdag van Black Friday. Op radio, televisie, in folders en online kwam je dan ook overal al aanbiedingen tegen. Deze trend was eerder ook al zichtbaar. Maar dit jaar extra belangrijk gezien de hele Covid situatie waardoor winkeliers en webshops hun verantwoordelijkheid nemen en dus eerder starten met de deals om de drukte te spreiden waar mogelijk. Voor pakketjesbezorgers ook niet verkeerd zodat zij de bezorgingen beter aan kunnen met elkaar. Zo ontvangen meer bestellers op tijd hun pakketje.

De meerderheid van 16 jaar en ouder had dit jaar plannen om iets te gaan kopen tijdens Black Friday. En er was volop keuze qua shop categorieën. Daar waar Black Friday ooit voornamelijk begon met elektronica, kleding en schoenen deals kun je tegenwoordig in alle branches en categorieën shoppen met korting. Denk hierbij aan: verzorging, gezondheid, parfum, geuren, make-up, boeken, games, maar ook meubels, brillen (op sterkte) en zelfs internet vergelijken loont de moeite op dit soort dagen. De telecomproviders bieden rondom Black Friday extra scherpe deals aan die absoluut de moeite waard kunnen zijn om die overstap nu toch maar te wagen en zo nog meer te krijgen qua internetsnelheid of televisiepakket dan je nu al hebt bij jouw huidige provider.

In aanloop naar dé betreffende vrijdag toe verleiden veel winkels en webshops je al met specifieke dagdeals, exclusieve eerdere toegang als je je inschrijft voor een nieuwsbrief, maar de beste deals worden toch nog vaak op dé vrijdag zelf gevonden. En ze duren vaak nog het hele weekend met op maandag daar achteraan nog Cyber Monday. Een dag die ooit als tegenhanger is bedacht, omdat Black Friday zich voornamelijk ‘offline’ afspeelt in de winkelstraat bij jou in de buurt. Cyber Monday, zoals de naam al doet vermoeden, was als tegenhanger vooral online bedacht. Tegenwoordig is die scheiding er niet meer zo specifiek. Maar toch wel fijn dat je op maandag ook nog wat deals kunt vinden als je er in het weekend niet aan toe bent gekomen. Genoeg dagen om op koopjesjacht te gaan. En dan hebben we dan ook weer massaal gedaan.