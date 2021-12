Horloge van 110.000 euro gestolen bij straatroof

Donderdag 4 november is een feest gaande in het Wereldmuseum aan de Willemskade in Rotterdam. Om kwart voor twaalf ’s avonds verlaat één van de gasten het feest. Hij staat nog even buiten voor het museum als er opeens drie personen op hem afkomen. Eén van de personen draagt een bivakmuts en heeft een vuurwapen.

De overvallers eisen het horloge van het slachtoffer en slaan daarbij het slachtoffer met het vuurwapen op zijn hoofd. Het slachtoffer raakt hierbij gewond. Hij bloedt en blijkt later een hersenschudding te hebben.

Als het slachtoffer geslagen wordt met het wapen, laat hij zich vallen en maakt gebruik van dat moment om snel zijn horloge af te doen en weg te gooien. Het horloge is daarna echter niet meer gevonden. Het is niet helemaal zeker of de daders het hebben meegenomen. Feit is dat het horloge weg is en dat wij dus heel benieuwd zijn of mensen het na de beroving ergens hebben gezien. In het echt of online. Misschien is het ergens te koop aangeboden.



Het horloge betreft een Patek Philippe type rose goud 571 ter waarde van 110.000 euro. Maar via legale wegen kunnen de daders hier niks mee. Juweliers, zowel in Nederland als in Belgie, vragen om de bijbehorende papieren en zullen zonder die papieren zo’n horloge niet van je kopen. Maar misschien wordt het horloge op andere manieren te koop aangeboden. Als mensen daar informatie over hebben, horen we het graag.



De politie komt graag in contact met getuigen. ''We hebben de indruk dat we nog niet iedereen hebben gesproken die die avond op het feest daar was. Als er mensen zijn die tijdens de beroving buiten stonden, de daders hebben gezien, ons een omschrijving of meer informatie over hun vlucht kunnen geven, is dat zeer welkom.''