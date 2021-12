Woensdag 18.144 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij RIVM

Woensdagochtend zijn er bij het RIVM in totaal 18.144 nieuwe coronabesmettingen gemeld.

7-daags daggemiddelde: 21.029

In de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 147.201 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dit zijn er gemiddeld per dag: 21.029.

14-daags daggemiddelde: 21.210

In de afgelopen 14 dagen zijn er in totaal 296.939 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dit zijn er gemiddeld per dag: 21.210.

31-daags daggemiddelde: 19.609

In de afgelopen 31 dagen zijn er in totaal 607.882 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dit zijn er gemiddeld per dag: 19.609.