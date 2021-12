Pizzakoerier belandt met zijn auto in een greppelsloot in Annen

Donderdagavond liep het afleveren van een bestelling voor een pizzakoerier niet helemaal zo als gepland. De bestelauto van de pizzakoerier kwam door onbekende oorzaak in de berm en belandde vervolgens in de bermsloot.

Eerste hulp door politie

Politie die snel ter plaatste was heeft de man eerste hulp geboden omdat hij rugklachten had. De verpleegkundigen van de ambulance hebben het overgenomen en na een eerste check-up was er geen reden om de bestuurder mee te nemen naar het ziekenhuis .

Auto geborgen

Een medewerker van de pizzeria heeft de bestuurder opgehaald. Naar aanleiding van ongeval raakte de auto behoorlijk beschadigd aan de zijkant. Een berger uit Tynaarlo heeft de auto geborgen.