Activisten beklimmen eerste schip ter wereld geschikt voor diepzeemijnbouw

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van het Canadese bedrijf The Metals Company (voorheen DeepGreen), dat in 2022 de eerste testen met dit schip op zee wil uitvoeren. Eigenaar van het schip is het Zwitserse - Nederlandse bedrijf AllSeas.

Tegelijkertijd komen in Jamaica deze week overheden bijeen op de International Seabed Authority (ISA). Daar wordt nu besloten over het openstellen van de zeebodem voor deze verwoestende mijnbouw. Er is haast geboden, want in juni 2021 heeft eilandstaat Nauru, gesteund door The Metals Company, de ‘twee-jaar-regel’ in werking gesteld bij de ISA. Dat betekent dat Nauru over twee jaar daadwerkelijk kan starten met diepzeemijnbouw. Ongeacht of er dan wel of niet voorwaarden zijn afgesproken voor deze destructieve activiteit.

Bij diepzeemijnbouw worden er zogenaamde mangaanknollen van kilometers diepte omhoog gehaald. Deze knollen bevatten metalen als mangaan, kobalt en lithium, allemaal waardevol voor de industrie. Echter de zeebodem en het zeer kwetsbare zeeleven wordt volledig verwoest achtergelaten als deze knollen gewonnen zijn.

Samuel Gosschalk Greenpeace-activist: 'Dit gigantische schip is gebouwd om winst te maken en niets anders. Het is niet bedoeld voor onderzoek naar de zeebodem, het is bedoeld voor winst ten koste van de natuur. We ontdekken nog steeds nieuwe soorten in de diepzee, maar deze bedrijven zien alleen maar dollartekens op de bodem liggen. Als we nu niet ingrijpen, leggen we het lot van het grootste ecosysteem op aarde in handen van een handvol bedrijven die hier alleen maar geld aan willen verdienen. We moeten voorkomen dat diepzeemijnbouw ooit van start gaat.'

Wereldwijd is de weerstand tegen diepzeemijnbouw groeiende; overheden, bedrijven, wetenschappers, gemeenschappen in de Stille Oceaan zeggen allemaal dat het toestaan van diepzeemijnbouw destructief kan zijn voor de oceanen. Diersoorten lopen gevaar op uitsterven, het CO2-opnemende vermogen van de oceanen komt nog verder onder druk te staan. Greenpeace roept daarom op tot een sterk VN-oceanenverdrag, waarbij in 2030 30% van de wereldzeeën beschermd wordt tegen schadelijke menselijke activiteiten.