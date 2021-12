'Zacht decemberweer op komst'

Al wekenlang is het vrij koud voor de tijd van het jaar volgens Yannick Damen van Weeronline, maar daar komt nu verandering in. Vanaf zondag zit de temperatuur weer in de dubbele cijfers en lijkt de winter ver weg. Voordat het zachter wordt, is het deze vrijdag waterkoud. Daarbij valt langdurig regen en natte sneeuw.

Wie zich al helemaal op de winter had ingesteld, kan de muts, sjaal en handschoenen tijdelijk opbergen. Vanaf zondag wordt het namelijk ruim 10 graden. Echt lekker weer is het daarbij niet, want bewolking overheerst en vooral zondagochtend valt er regen. Na het weekend blijft het zacht met dubbele cijfers op de thermometer, maar vaak is het wel droog. De zon krijgen we weinig te zien. Kortom: de donkere dagen voor kerst zijn aangebroken.

Winter geeft klein speldenprikje

Damen: 'Voordat het vanaf zondag zo zacht wordt, deelt de winter nog een klein speldenprikje uit. Deze vrijdag blijft een neerslaggebied boven ons land hangen en dat levert boven de zuidwestelijke helft urenlang regen en natte sneeuw op. Tijdens intensieve neerslag is er zelfs een kleine kans dat het op het gras en objecten even wit wordt, maar met temperaturen boven het vriespunt is dit van korte duur. In de avond en nacht naar zaterdag kunnen de Limburgse heuveltoppen wit kleuren en is een sneeuwdek van een aantal centimeter mogelijk rond de Vaalserberg. In het noordoosten is kans op dichte mist en komt het tot lichte vorst. Het kan glad worden door bevriezing van vocht.'

Er zijn wel grote verschillen in ons kleine land, want het noordoosten houdt het vrijdag overdag droog met een waterig zonnetje. In Zeeland kan later vandaag een onstuimige wind opsteken met kans op zware windstoten. Daar loopt de temperatuur op naar 8 graden