Man probeert te frauderen met coronatest

Ook een medewerkster van de locatie, een 18-jarige Middelburgse is aangehouden, zij zou de man mogelijk voorzien hebben van een vervalst testresultaat. Hoe en wat er precies gebeurd is is onderwerp van onderzoek. Maar de man zou ook een andere medewerker benaderd hebben om, tegen betaling, een test voor hem te vervalsen. De politie werd door de manager van de testlocatie gebeld omdat hij bedenkingen had bij een test die vervolgens bij de verdachte was afgenomen. Er is aangifte van fraude en valsheid in geschrifte tegen de medewerkster en de 59-jarige man gedaan door de organisatie.

Belediging en bedreiging

Tegen de man wordt ook proces-verbaal opgemaakt voor belediging en bedreiging. Hij droeg een trui met daarop een beledigende tekst richting medewerkers van de politie, toen hij door twee agenten werd overgebracht naar het politiebureau vond hij het nodig op ze te hoesten. Hij verklaarde daarbij corona te hebben. De trui is in beslag genomen. De man en de vrouw zitten beiden nog vast.