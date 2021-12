Laffe overvaller supermarkt Schiedam neemt collectebus KWF mee

Collectebus KWF Kankerbestrijding meegenomen

'De overvaller nam als buit een collectebus van KWF Kankerbestrijding mee. Niemand raakte gewond. We komen graag in contact met getuigen om deze overvaller van de straat te halen', aldus de politie.

Winkelpersoneel bedreigd met mes

Even na 19.00 uur liep een getinte man in een groene jas met zwarte capuchon de supermarkt in en bedreigde het aanwezige personeel met een mes. Hij vertrok met de collectebus en vluchtte in een lichtgrijze auto. Een zoekslag in de omgeving heeft nog niet tot zijn aanhouding geleid.

Informatie

Was u getuige van de overval en heeft u nog niet met de politie gesproken, of heeft u andere informatie laat het de politie ons weten.