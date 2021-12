OM eist opnieuw lange gevangenisstraffen voor vergismoord parkeergarage

Op 8 oktober 2016 werd Djordy Latumahina doodgeschoten, zijn vriendin werd bijna gedood en hun dochter bleef als door een wonder ongedeerd. Zij werden in een parkeergarage in Amsterdam beschoten door twee daders met elk één wapen. Het ging om een gerichte en voorbereide actie die bedoeld was om iemand anders om het leven te brengen. De schutters hadden het voorzien op een bewoner die in hetzelfde appartementencomplex woonde als Latumahina en zijn familie.

Drie verdachten nog in hoger beroep

In het opsporingsonderzoek kwamen zeven verdachten in beeld. Zij kregen in eerste aanleg gevangenisstraffen tot 30 jaar opgelegd voor hun rol in deze moord. Vijf van hen gingen in hoger beroep, in twee zaken werden de appellen ingetrokken. Vandaag hoorden de drie verdachten die nog terecht staan in hoger beroep, gevangenisstraffen van 23 jaar en twee keer 20 jaar tegen zich eisen.

Medeplegen moord en poging moord

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben deze drie mannen zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van moord en poging moord. Een van hen bracht volgens het OM de twee schutters naar de parkeergarage, de tweede had een cruciale rol in de organisatie van de moord en de laatste verdachte is volgens het OM een van de twee schutters. De andere schutter is veroordeeld tot een, inmiddels onherroepelijke, gevangenisstraf van 30 jaar.

Bewijsmiddelen

De bewijsconstructie in deze zaak is gedetailleerd en complex. Het Openbaar Ministerie baseert zich voor het bewijs niet alleen op verklaringen van een van de verdachten en DNA dat is aangetroffen in een van de vluchtauto’s, maar ook op reisbewegingen van auto’s die door de verdachten werden gebruikt en op camerabeelden van de parkeergarage en de vluchtroute.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar een encrypted telefoon van een van de vermeende schutters en naar afgeluisterde en opgenomen (telefoon)gesprekken. Alle bewijsmiddelen hangen volgens het OM met elkaar samen. Dit betekent dat de betrokkenheid van de ene persoon meeweegt bij het bewijs van betrokkenheid van de andere persoon of personen.

Nieuw bewijs

In de zaak tegen de (vermeende) tweede schutter zijn tijdens het hoger beroep daarnaast nog nieuwe bewijsmiddelen naar voren gekomen. Zo kwamen in een ander strafrechtelijk onderzoek PGP-berichten naar voren die relevant zijn voor deze zaak. Ook heeft het OM een belastende verklaring van een bedreigde anonieme getuige ingebracht. Deze getuige heeft verklaard dat hij van iemand die zelf betrokken was bij het plegen van de feiten, gehoord heeft dat een van de verdachten de schutter is geweest.

De inhoudelijke behandeling van deze zaak duurt nog tot en met 17 december. Het gerechtshof in Amsterdam doet naar verwachting op 4 februari 2022 uitspraak in deze zaak.