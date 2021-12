Albert Verlinde overhandigt eerste munt voor Liesbeth List aan dochter

Albert Verlinde werd een goede vriend van List toen zij de hoofdrol vertolkte in de musical Piaf , waarvan Verlinde producent was. De uitgifte werd tijdens de uitzending van Tijd voor Max overhandigd aan Lists dochter, Elisah Baijens. "Ik vind het een eer dat de Koninklijke Nederlandse Munt op deze manier stilstaat bij de carrière van mijn moeder. Tijdens het productieproces heb ik geprobeerd het ontwerp zo veel mogelijk in de stijl van mijn moeder te houden. Ik ben erg blij met het eindresultaat. Ik weet zeker dat zij hier blij mee zou zijn geweest."

Liesbeth List

Met de uitgifte brengt de Koninklijke Nederlandse Munt een postuum eerbetoon aan de befaamde zangeres, wiens muzikale carrière ruim 55 jaar besloeg. Liesbeth List trad in 1962 voor het eerst op op televisie, bij de talentenshow ‘Nieuwe Oogst’ en de ‘Rob de Nijs Show’. Hierna gaat het snel met haar carrière. Ze krijgt groot succes met het theaterprogramma ‘Shaffy Chantant’, waarbij ze een levenslange (muzikale) band opbouw met artiest Ramses Shaffy. Vanaf eind jaren ’60 boekte List ook in het buitenland succes en werkte zij samen met grote namen als Charles Aznavour, Rod McKuen en Gilbert Bécaud. Verschillende platen kregen een gouden of platinastatus. Bovendien werd zij, naast haar muzikale carrière, ook geroemd als actrice na haar rol als Edith Piaf in de musical Piaf .

Ontwerp en oplage

Op de voorzijde van de uitgifte staat een klassiek portret van List zoals we haar het beste kennen: met haar haar in een lange bob met pony. Op de keerzijde staat het silhouet van een zingende List met op de achtergrond het reliëf van een vinylplaat. Er worden twee varianten van de uitgifte uitgegeven: een penning in coincard en een zilveren uitgifte. Bij de zeer exclusieve zilveren uitgifte, die inmiddels al is uitverkocht, is de vinylplaat op de keerzijde zwart gekleurd. Deze uitgifte had een oplage van slechts 80 exemplaren, symbolisch voor de 80e verjaardag van List. De Liesbeth List-munten zijn verzamelaarsitems van hoge kwaliteit en geen wettig betaalmiddel.