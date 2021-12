Zo kom je de dure decembermaand door

De laatste maand van het jaar staat al lange tijd bekend als duurste maand van het jaar. Cadeautjes, etentjes en een feestelijke aankleding van je woning kunnen een behoorlijk gat slaan in je financiën. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Hieronder vind je diverse tips om tijdens de dure decembermaand te besparen, te zorgen voor wat extra inkomsten en een lening af te sluiten.

Zo kun je besparen in december

De laatste maanden zijn de lasten van veel mensen behoorlijk opgelopen. Bijvoorbeeld door een energierekening die opeens fors gestegen is. En de brandstofprijzen voor de auto die op een historisch hoog niveau liggen. Om december door te komen is het daarom belangrijk te kijken hoe je kunt besparen.

Zo kun je met weinig middelen, toch een gezellige feestperiode beleven. Allereerst zal het al schelen dat er dit jaar wederom een vuurwerkverbod geldt. Er is wel klein vuurwerk te koop, en daar kun je net zo’n feestelijke jaarovergang mee beleven. En moet je kerstboom perse groter zijn dan die van de buren? Nee hoor, en je kunt ook een mooie zelf van oud hout in elkaar knutselen. Dure cadeaus onder de boom zijn ook niet nodig. Tweedehands cadeaus zijn veel goedkoper (en ook nog eens veel duurzamer). Of maak een do-it-yourself persoonlijk cadeau. Ook goed om te weten, is dat je tweedehands een hoop kerstdecoratie voor thuis kunt kopen.

Tot slot nog het geld dat aan eten wordt uitgegeven. Naar alle waarschijnlijkheid zullen dure etentjes in de horeca nog niet mogelijk zijn vanwege de coronamaatregelen. Supermarkten spelen hier slim op in door veel luxere kant-en-klaar-producten aan te bieden. Je kunt deze echter (met een beetje goede planning en slim inkopen) voor een veel kleiner bedrag net zo goed zelf maken.

Zorgen voor extra inkomsten in december

Het werd hierboven al genoemd: tweedehands cadeautjes. Voor steeds meer mensen wordt het duurzaamheidsaspect belangrijker bij hun doen en laten. En net zoals jij mogelijk op zoek gaat naar tweedehands cadeaus, zijn een hoop andere mensen dat ook. Kijk daarom eens goed rond in je woning. Zijn er zaken die je niet gebruikt? In een consumptiemaatschappij als de onze hebben veel mensen overbodige zaken thuis liggen. Probeer deze te verkopen, dit past ook nog eens helemaal in de trend van ontspullen!

Een lening afsluiten in december

Geldzorgen geven stress, en dat wil je natuurlijk niet tijdens de feestmaand. Kom je met de voorgenoemde tips toch niet rond? Dan kun je ook een lening afsluiten om de maand door te komen. Vanwege de lage rentes kun je nu voordelig geld lenen. Omdat de lening uiteraard wel verstandig moet zijn, is het belangrijk om een leningtype te kiezen dat bij je situatie en wensen past. Vergelijk de rentes en voorwaarden goed, en leen niet meer of langer dan nodig.