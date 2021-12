Met een goed gevoel investeren in vastgoed

Vastgoed is altijd al een rendabele investering geweest. Met name de laatste jaren, met een woningmarkt waar de prijzen de pan uit rijzen. Dit heeft vooral particuliere investeerders aangetrokken, die op zoek waren naar rendement op hun spaargeld. Er is echter wel steeds meer tegenstand, nu steeds meer mensen geen toegang meer hebben tot de koopmarkt en wel torenhoge huren moeten betalen. Het is dan ook niet vreemd dat diverse wet- en regelgeving deze investeringen moet ontmoedigen. Hoe je dan wel met een goed gevoel kunt investeren in vastgoed? Hieronder lees je er meer over.

‘Uitbuiting’ van woningtekort

Lage rentes op spaargeld. Steeds eerder negatieve rentes. En daarbovenop nu ook nog eens de inflatie die flink aan stijgen is. Op zich is het niet vreemd dat mensen op zoek waren naar een investering die rendement opleverde, aangezien sparen dat niet meer deed. Het is immers zonde als spaargeld door allerlei factoren gewoon verdampt. Toen de woningmarkt na de kredietcrisis in de lift zat, grepen veel mensen hier hun kansen.

De situatie op de woningmarkt is alleen vandaag de dag behoorlijk verstoord, en zit muurvast. Het aanbod is veel kleiner dan de vraag, waardoor zowel huren als koopprijzen voor steeds minder mensen te betalen zijn. Hoewel hier diverse factoren aan ten grondslag liggen, pakt de overheid vooral (particuliere) investeerders aan. Onder andere door een verhoogde overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning, en het gemeentes mogelijk te maken een zelfwoonplicht in te voeren. Toch investeren in vastgoed, en dan ook nog eens met een goed gevoel? Dat is mogelijk via een vastgoedfonds.

De voordelen van beleggen in een vastgoedfonds

Beleggen in vastgoed via een vastgoedfonds heeft diverse voordelen. Zo loop je geen risico zelf met lastige huurkwesties om te moeten gaan, en ben je niet verantwoordelijk voor onderhoud. Daarnaast kun je investeren in vastgoed met eigen geld. Je hoeft geen lening of hypotheek af te sluiten om een pand te kunnen kopen. Er is geen grote inleg of aanzienlijk startkapitaal vereist. Je spreidt je investering, dat de kans op verlies verkleint. Daarnaast zit je geld ook niet gelijk vast in stenen. Heb je je geïnvesteerde geld onverhoopt toch nodig? Dan is dat zo weer beschikbaar.

Wil je met een goed gevoel beleggen in vastgoed? Let dan ook vooral op de vastgoedportefeuille van een fonds. Wil je niet meehelpen aan een verdere verstoring van de woningmarkt, zoek dan een vastgoedfonds dat zich bijvoorbeeld richt op winkelcentra en supermarkten, gezondheidscentra, bedrijven en kantoren. Particuliere investeerders hebben vaak geen toegang tot deze markt, terwijl er wel van goede rendementen sprake is. Dit is onder andere het geval doordat de kosten en (huur)opbrengsten relatief voorspelbaar zijn.