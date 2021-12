Sanquin ziet hoeveelheid antistoffen bij donors verder dalen

Meer antistoffen bij doormaken corona dan bij vaccinatie

'Dat was ook de verwachting. Interessant is dat diegenen die geïnfecteerd zijn met corona meer antistoffen hebben, èn minder afname van antistoffen vertonen, dan diegenen die alleen zijn gevaccineerd', aldus Sanquin.

'Hopen op plateau'

'Antistoffen bij luchtweginfecties nemen doorgaans snel af na verloop van tijd', verklaart Hans Zaaijer, arts-microbioloog en hoofd onderzoeker bij Sanquin. 'Bij eerder onderzoek zagen we al dat ongeveer elke 3 maanden de hoeveelheid anti-Covid-19 antistoffen halveert. Ons meest recente onderzoek onder Nederlandse bloeddonors laat dit ook zien. We hopen dat er een plateau komt, dus dat de antistoffen niet helemáál verdwijnen. Maar die zien we nog niet in de cijfers terug.'

Immuungeheugen

Hans Zaaijer is niet ongerust met dit resultaat uit zijn onderzoek. 'We zien zogezegd het aantal klaarstaande ‘soldaatjes’, de antistoffen, afnemen. Maar we kunnen nog niet zeggen wanneer je er te weinig hebt. Want ons onderzoek kan niet laten zien hoe effectief tegen Covid-19 het immuungeheugen is, dat bij een nieuwe infectie heel snel nieuwe antilichamen aanmaakt, of het aangeboren afweersysteem is dat nieuwe infecties weet tegen te houden via huid, slijmvliezen of lichamelijke flora. Puur op basis van dalende antistoffen is het niet mogelijk te voorspellen of en wanneer we echt significant vatbaarder zijn voor Covid-19.'

Boosterprogramma

Ruwweg 20% van bloeddonors heeft een infectie gehad, en in totaal heeft Sanquin bij 97% antistoffen gevonden. De meesten zijn dus gevaccineerd. De daling van antistoffen in het bloed is bij gevaccineerden sterker dan bij bloeddonors die zijn geïnfecteerd geweest. 'Maar de overheid is natuurlijk al begonnen met het boosterprogramma', vult Hans Zaaijer aan. 'Volgens mij mooi op tijd, in Nederland zijn de oudsten het eerst gevaccineerd en daar is de terugloop van antistoffen dus al langer gaande. Door nu te boosteren, verwacht ik dat we bij de volgende piek er goed voor staan met een gemiddeld weer gestegen aantal antistoffen.'