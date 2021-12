RDW: Ruim 68.000 motoren hebben eerste tellerstand geregistreerd

Van deze grote groep motoren zien we dat ruim 40% van de tellerstanden zijn geregistreerd bij een reparatie, onderhoud of bandenwissel. Daarna bij een opname in de bedrijfsvoorraad (22%) en bij een tenaamstelling van een motor (17%). Informatie over tellerstanden van motorfietsen wordt opgenomen in het RDW-Voertuigrapport . Zo kunnen eigenaren/houders bij verkoop van hun motor de potentiële kopers een overzicht van geregistreerde tellerstanden bieden.

Fraude voorkomen

De registratie moet economische fraude tegengaan en de verkeersveiligheid verbeteren. Een motor met een teruggedraaide kilometerteller is duurder in aanschaf en in onderhoud. Dat komt omdat de motor dan meer kilometers heeft gereden dan de kilometerstand aangeeft en noodzakelijk onderhoud is veelal gekoppeld aan die kilometerstand.