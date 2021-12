2000 kilo cocaïne onderschept; vijf personen aangehouden

De politie heeft donderdag 8 december vijf mannen aangehouden in een lopend onderzoek naar handel in verdovende middelen. De mannen, drie van 31, 34 en 39 jaar uit Den Haag, een 47-jarige uit Turkije en een 21-jarige uit Marokko, werden in een loods in Voorschoten aangehouden.