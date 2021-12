Dieven met teveel 'energie' gepakt na wilde achtervolging in Utrecht

Na een wilde achtervolging door Utrecht zijn gisteren twee mannen van 32 en 35 jaar uit Utrecht en Maarssen aangehouden voor een inbraak in een bedrijfspand. De buit: een aantal trays energie drankjes.

Rond 22:30 uur ontving de politie een melding van de inbraak in het bedrijfspand aan de Nijverheidsweg. Op het terrein van het bedrijfspand zagen agenten de verdachten in een wit voertuig met hoge snelheid de parkeerplaats over. Hierop volgde een wilde achtervolging door Utrecht. Met de zwaailichten en sirene aan reden agenten achter de verdachten, die de politieauto probeerde te rammen, aan vanaf de Cartesiusweg richting de Vleutenseweg.

Tijdens de achtervolging onder andere richting Oog in al, Ondiep, Overvecht en Zuilen, is het helaas niet alleen gebleven bij spookrijden, door rood rijden, schade aan andere voertuitgen. Ook de politievoertuigen werden geramd en liepen flinke schade op. Daarnaast zijn twee scooters aangereden. Een van de bestuurders is hierbij lichtgewond geraakt en de scooters zijn beschadigd.

De verdachten zijn na deze enerverende achtervolging aangehouden en zitten vast voor verhoor.