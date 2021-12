Man aangehouden voor beledigen agenten

Tijdens een dynamische controle in Amstelveen is vrijdagavond een persoon aangehouden. Dit maakte een woordvoerster van de politie eenheid Amsterdam bekend.

Een automobilist werd op de Keyzerkarelweg aan een controle onderworpen. Deze was hier blijkbaar niet van gediend. De woordvoerster laat weten dat de man is aangehouden inzake belediging. Er waren meerdere agenten nodig om de man aan te houden. Deze is op het politiebureau ingesloten.