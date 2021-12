Waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding

Vannacht rond 01.40 uur heeft de politie waarschuwingsschoten gelost na een achtervolging van een auto in het Waalhavengebied in Rotterdam. Niemand raakte gewond en de bestuurder werd aangehouden.

Voor de achtervolging was de bestuurder weggevlucht toen agenten hem wilden controleren op de Aarnoudstraat in Rotterdam. Tijdens de achtervolging kwamen de automobilist en een politieauto met elkaar in botsing, waarbij in de politieauto de airbags afgingen. De twee politieagenten zijn nagekeken in de ambulance.

Bij de aanhouding van de automobilist voelden agenten zich genoodzaakt om waarschuwingsschoten te lossen. Daarbij raakte niemand gewond. De verdachte is op de Reeweg aangehouden. Het gaat om een 26-jarige man uit Rotterdam.