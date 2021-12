KHN: Harde lockdown dramatisch voor horeca

Het OMT kwam vrijdag opnieuw bijeen om het kabinet te adviseren over de omikronvariant. Volgens dit advies zijn er strengere maatregelen nodig om de snelle verspreiding van de nieuwe coronavariant tegen te gaan. Het kabinet neemt dit OMT advies over; vanaf morgen 05.00 uur geldt in Nederland tot en met 14 januari een harde lockdown, inclusief een sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden. Net zoals tijdens eerdere lockdowns is alleen afhalen en bezorgen nog mogelijk. Een totale sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden is enorm pijnlijk en dramatisch in zo’n belangrijke maand; de gevolgen voor de hele branche zijn groot. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pleit daarom voor compensatie én een exit strategie.

Het licht gaat opnieuw uit

Horecaondernemers hebben de afgelopen weken met het laatste sprankje hoop alles op alles gezet om er met kerst toch iets van te maken; deze nieuwe lockdown komt dan ook hard aan. De decembermaand staat in de horeca normaal in het teken van veel festiviteiten zoals bedrijfsfeesten, (kerst)borrels, uitgebreide diners, dagjes uit of weekendjes weg. De feestmaand die zó belangrijk is voor de héle branche valt nu voor het tweede jaar op rij in duigen. Met de tot nu toe geldende avondlockdown hebben ondernemers de afgelopen periode al belangrijke beslissingen moeten nemen qua planning, personeelsinzet en inkoop. De bestellingen bij de groothandel zijn inmiddels geplaatst en voor een groot deel ook al uitgeleverd; om 5 voor 12 kunnen deze bestellingen niet meer worden teruggedraaid.

Compensatie voor inkoop waar geen omzet tegenover zal staan

KHN is van mening dat horecaondernemers gecompenseerd moeten worden voor deze inkoop waar geen omzet tegenover zal staan. Ondernemers zitten nog steeds met flinke schulden van eerdere lockdowns, die kunnen dit er echt niet bij hebben. KHN pleit daarom voor een extra subsidie Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Zoals die eind vorig jaar ook is ingevoerd toen de horeca van de ene op de andere dag werd gesloten. Ook pleit KHN voor een duidelijke exit strategie die de horeca duidelijkheid moet geven voor de komende weken, maar ook voor de komende jaren. Een duidelijke visie én plan moet voorkomen dat we keer op keer te maken krijgen met nieuwe maatregelen die de branche kapot maken. Tevens moeten er structurele financiële oplossingen komen die verder gaan dan alleen de TVL en NOW.

De horeca is veilig

KHN begrijpt dat het kabinet met strengere maatregelen moet ingrijpen, maar het gevaar zit - met slechts 0,4 procent van het aantal besmettingen - in de kern niet in de horeca. Een maatregel om alle eet- en drinkgelegenheden te sluiten zal dan ook geen effect sorteren. Ondernemers draaien al op 1/3 van hun capaciteit tussen 05.00 en 17.00 uur, hanteren coronatoegangsbewijzen en verplichte placering. Kortom, in de horeca gelden al zoveel beperkende regels dat een volledige sluiting nauwelijks toegevoegde waarde heeft. In plaats van in een gecontroleerde omgeving buitenshuis, nemen de risico’s in de ongecontroleerde thuissituatie opnieuw verder toe. KHN roept het kabinet dan ook op maatregelen te treffen daar waar deze daadwerkelijk effect sorteren en de zorgcrisis – het echte probleem – aan te pakken.