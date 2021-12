Lockdown niet van invloed op doorgang rechtszaken

De vanaf zondag geldende aanvullende maatregelen van de rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen invloed op de doorgang van rechtszaken. Rechtspraak is onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland, gerechtsgebouwen blijven toegankelijk.

Alle gebouwen van de Rechtspraak zijn coronabestendig gemaakt en volgens de anderhalvemeternorm ingericht. Mondkapjes zijn in de publieke ruimtes verplicht. Er hoeft geen coronatoegangsbewijs te worden getoond. Publiek en pers zijn ook welkom, zij het in beperkte mate en aanmelden is verplicht.

Basisregels

Bezoekers wordt gevraagd zich te houden aan de basisregels, zoals thuisblijven bij klachten in afwachting van een (negatieve) testuitslag. Bent u betrokken bij een rechtszaak en kunt u vanwege klachten niet aanwezig zijn: neem contact op met het betreffende gerecht.