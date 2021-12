Politie neemt 500 kilo vuurwerk in beslag

De politie heeft tijdens controles in en om Baarle Nassau de afgelopen drie weken circa 500 kilo vuurwerk in beslag genomen.

De politie hield in de afgelopen drie weken steekproef gewijze controles op de import van vuurwerk vanuit België. De controles vonden onder meer plaats op de Bredaseweg en de Boschoven in Baarle-Nassau. Dit leverde circa 500 kilo aan vuurwerk op, vooral categorie F2, zoals knalvuurwerk en vuurpijlen die in Nederland verboden zijn. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel zijn diverse boetes uitgedeeld. Voor het bezit en transport van grote hoeveelheden vuurwerk wordt een dossier opgemaakt.