Wintersport 2022: kunnen we wel of niet gaan?

Ieder land heeft eigen regels omtrent het coronavirus. Met de winter in het vooruitzicht vraagt menig wintersportliefhebber zich af of ze dit winterse seizoen op wintersportvakantie kunnen. De lockdown in Oostenrijk en de quarantaineverplichting in Zwitserland helpen hier niet echt aan mee. Maar: er is goed nieuws.

Lockdown in Oostenrijk eindigt voor gevaccineerden

Zo beëindigt Oostenrijk de strenge lockdown vanaf 12 december voor mensen die gevaccineerd zijn of genezen zijn verklaard. Dat hebben landelijke en regionale leiders besloten. Wat de exacte regels per gebied zijn, verschilt wel per deelstaat. Het is dus nog steeds aan te raden om het reisadvies van de plek van je bestemming goed te checken voordat je vertrekt. Maar: het belangrijkste gebied voor de Nederlandse wintersporter, Tirol, gaat zoveel mogelijk open. Dat betekent dat je als herstelde of gevaccineerde toerist welkom bent.

In Salzburgerland, een ander populair skigebied, wordt de lockdown vanaf 17 december beëindigd. Ook dan moet je voldoen aan de 2G-regel: of gevaccineerd of hersteld van COVID-19. Is dat het geval dan is het tijd om je ski’s vast af te stoffen en een nieuwe wintersportjas aan te schaffen. Wanneer je nog op zoek bent naar een lekkere warme en waterdichte jas dan zit je bij outdoormerk The North Face altijd goed. Extra leuk: via het The North Face aanbod van SuperSales scoor je dit merk altijd met korting. Interessant om te onthouden voor aankomende wintersport, zodat je nooit te veel betaalt voor je wintersportgear.

Wintersport in Zwitserland: wat kan wel en wat niet?

Ben je van plan om naar Zwitserland op wintersport te gaan dan is er ook ‘goed’ nieuws. In de afgelopen weken moest iedere toerist of buitenlander verplicht in quarantaine na aankomst in Zwitserland. Menig wintersporter zag de vakantie in het water vallen. Nu blijkt dat ook Zwitserland soepeler is geworden met de regels omtrent corona biedt dat weer een beetje hoop voor de wintersportliefhebber. Nederlandse wintersporttoeristen hoeven niet meer in quarantaine wanneer ze aankomen in het land.

Waar je wel rekening mee moet houden, is een zogeheten 2G-plus systeem. Dat betekent dat je gevaccineerd of hersteld moet zijn én dat je een negatieve test moet kunnen laten zien bij aankomst. Daarnaast moet je tussen de 4e en de 7e dag van je vakantie wederom een test laten doen en een negatieve test kunnen laten zien. Wat ook handig is om te weten, is dat je voor de skilift geen QR-code of test nodig hebt en dat restaurants en bars een 3G-systeem hebben.

Frankrijk: was meest soepel met regels omtrent wintersport

Ook Frankrijk is een belangrijk wintersportland voor de Nederlanders. Dit land staat op positie twee als populaire bestemming voor de wintersport. Frankrijk is het meest ‘soepel’ wanneer het om coronaregels en wintersport ging. Zo ben je niet verplicht om gevaccineerd te zijn en hoef je ook niet hersteld te zijn van corona om te kunnen wintersporten. Een negatieve test van maximaal 24 uur oud is voldoende. Je moet dit kunnen aantonen in een zogeheten coronastatus of Groene Pas (Pass Sanitaire).

Ook voor de skilift heeft iedereen van 12 jaar en ouder een coronastatus nodig. De reden hiervoor is dat het aantal positieve besmettingen momenteel boven de 200 per 100.000 inwoners ligt. De CoronaCheck-app die we in Nederland gebruiken kan ook in Frankrijk (en de andere bovengenoemde landen) worden gebruikt als bewijs. Beschik je alleen over een negatieve PCR-test? Dan mag deze test niet ouder dan 72 uur voor vertrek zijn. Een antigeentest mag niet ouder dan 48 uur voor vertrek zijn.

Wat zijn de regels voor wintersport Italië?

Tot slot informatie over wintersporten in Italië. Ook Italië werkt met een Groene Pas wat betekent dat je getest, gevaccineerd of hersteld moet zijn. Maar let op: in sommige wintersportgebieden is een Super Green Pass verplicht, oftewel een 2G-bewijs. Dit houdt in dat een test niet voldoende is en dat je moet bewijzen dat je gevaccineerd bent of hersteld bent. Je herkent deze gebieden aan de oranje kleur op de kaart van Italië.

Verder is Italië strenger in de mondkapjesplicht. Zo moet je op de piste zowel binnen als buiten waar je mensen tegen kunt komen een mondkapje dragen. Wil je uit eten in Italië of een feestje vieren na het skiën? Ook dan moet je kunnen laten zien dat je gevaccineerd of hersteld bent. Let op dat wanneer skigebieden rood kleuren je geen toegang meer hebt tot dat gebied, ook niet wanneer je gevaccineerd of hersteld bent.

Kanttekening: de coronaregels per land veranderen vaak. Houd daarom het meest actuele reisadvies in de gaten op de pagina met reisadvies van de Rijksoverheid en ga altijd goed voorbereid op pad.