'Slechts' 348 meldingen van heftige bijwerkingen op 25 miljoen coronavaccinaties

Verdachte reacties

Het merendeel van deze van allergie of anafylaxie verdachte reacties trad op na de eerste prik. Er is tot nu toe één melding bekend na de derde prik, bij 1,5 miljoen gegeven 3e vaccinaties.

Heftige allergische reacties en anafylaxie

Anafylaxie is een uitgebreide en ernstige reactie waarbij combinaties van klachten ontstaan. Klachten die voorkomen zijn: uitgebreide roodheid, huiduitslag of jeuk, zwelling van de keel, mond of ogen, benauwdheid, een lage bloeddruk en snelle hartslag en soms een verminderd bewustzijn. Bij de andere heftige allergische reacties werd vaak een dicht gevoel in de keel, zwelling van de lippen of rond de ogen en minder uitgebreide roodheid of jeuk gemeld. Deze klachten kunnen ook na vaccinatie optreden zonder dat het een allergische reactie hoeft te zijn.

Meldingen Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb ontving 348 meldingen die passen bij een allergische reactie, waarvan 88 reacties die passen bij anafylaxie. Dit gaat om 13 meldingen per miljoen gegeven vaccinaties, waarbij 3 op de miljoen anafylactische reacties zijn. In 80% van de meldingen ging het om een reactie op de eerste vaccinatie. In ruim de helft van de gevallen traden de eerste klachten binnen 30 minuten op, waarvan bij anafylaxie in 80% binnen 30 minuten en 72% binnen 15 minuten ontstond. Bij sommigen duurde het tot enkele uren voordat de klachten het hevigst werden. Het betreft meestal vrouwen jonger dan 60 jaar.

Vaccin Totaal aantal meldingen Anafylaxie aantal meldingen

Pfizer/BioNTech (Comirnaty) 235 58

Moderna (Spikevax) 41 16

AstraZeneca (Vaxzevria) 58 10

Janssen vaccin 13 3

Naam vaccin onbekend 1 -

==============================================================

Totaal 348 88

De helft van de mensen werd behandeld met medicatie voor een mogelijke levensbedreigende situatie, in het ziekenhuis of op de priklocatie. Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld. In werkelijkheid kan het aantal reacties van anafylaxie en heftige allergische reacties groter zijn, omdat niet altijd alle gevallen bij Lareb worden gemeld.

Kans op herhaling heftige reactie lijkt klein

Op dit moment worden mensen die na de eerste vaccinatie een heftige bij allergie passende reactie hadden, onder toezicht in een ziekenhuis gevaccineerd. Het blijkt dat vrijwel niemand opnieuw een heftige reactie krijgt.