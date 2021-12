Scooterrijder omgekomen bij aanrijding met politieauto

Maandagavond is in het Zuid-Hollandse Maasdam een 29-jarige scooterrijdster om het leven gekomen bij een aanrijding met een politieauto. Dit meldt de politie dinsdag.

Overleden

De politie kreeg maandagmiddag om 17.15 uur de melding van een aanrijding tussen een scooter en politieauto op de N217 in Maasdam. Direct na de aanrijding tussen het politievoertuig en de scooter was duidelijk dat de scooterrijder, een 29-jarige vrouw uit Den Bosch, zwaargewond was. Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse, maar hulp mocht helaas niet meer baten.

VOA

De verkeersongevallenanalyse (VOA) deed in eerste instantie onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Rijksrecherche neemt het onderzoek nu van de politie over. Dat is standaard procedure bij een incident waarbij de politie betrokken is, zodat er onafhankelijk onderzoek kan worden uitgevoerd. De toedracht van het ongeval moet blijken uit dit onderzoek.