Vrouw zwaargewond na aanrijding, politie waarschuwt maak je autoruiten ijsvrij

Breda - Een 31-jarige vrouw uit Breda is woensdag 22 december 2021, omstreeks 07.40 uur zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Groenedijk. Het slachtoffer werd, terwijl zij over de voetgangersoversteekplaats liep, aangereden door een auto bestuurd door een 38-jarige Bredanaar. De automobilist is aangehouden. Specialisten van het team Verkeer en een ongevallenanalist onderzoeken of hij voordat hij ging rijden de ruiten van zijn auto wel voldoende ijsvrij gemaakt had. De politie roept automobilisten met klem op om hiervoor even de tijd te nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Het slachtoffer liep op de voetgangersoversteekplaats van de Groenedijk met de Zaventemstraat. Zij werd daarbij geraakt door een automobilist. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en meerdere hulpdiensten rukten uit. Ze is met hoofdletsel naar een ziekenhuis in Tilburg overgebracht. De 38-jarige automobilist is aangehouden. Hij wordt verdacht van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet.

Artikel 6 Wegenverkeerswet

Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.)

Oproep

De politie roept alle automobilisten op om enkele minuten de tijd te nemen om de ruiten van het voertuig voldoende vrij te maken. Het valt agenten op dat sommige bestuurders dat niet doen waardoor men nagenoeg geen zicht heeft wat gevaarlijke situaties kan opleveren, waarbij soms zelfs een stopteken van de politie niet opgemerkt wordt.

Vanmorgen hebben agenten van het team Verkeer twee automobilisten hiervoor bekeurd, respectievelijk op de Nieuwe Kadijk in Breda en de Gilzeweg in Bavel. Terwijl de dienders in Bavel nog daarmee bezig waren, kwam de melding van het ernstige ongeval in Breda Noord binnen.

Een bekeuring kost 250 euro + 9 euro administratiekosten.