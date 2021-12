Man (56) in Amstelveen op klaarlichte dag doodgeschoten

In Amstelveen is woensdagochtend rond 10.50 uur een 56-jarige man uit Almere doodgeschoten. Dit meldt de politie woensdag.

Onderzoek

De recherche is een uitgebreid onderzoek begonnen naar het schietincident op klaarlichte dag in de Wieringerstraat in Amstelveen. Het 56-jarige slachtoffer, een bekende van de politie, kwam daarbij woensdagochtend om het leven. De recherche is op dit moment nog volop bezig op de plaats delict.

Opgeschrikt door meerdere knallen

Buurtbewoners werden rond 10.50 uur opgeschrikt door meerdere knallen en waarschuwden de politie, die de man kort daarna op straat aantrof. Hoewel hij in eerste instantie nog aanspreekbaar was, overleed hij korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is een 56-jarige man uit Almere. Het onderzoeksteam is druk doende om duidelijkheid te krijgen over de aanleiding voor en de exacte toedracht van het schietincident.

Zwarte muts

Getuigen meldden dat de schutter een man van ongeveer 20 jaar en 1.80 meter lang is, gekleed in een zwarte blouse, spijkerbroek en een zwarte muts. Forensische Opsporing is bezig met het veilig stellen van sporen. De recherche komt graag in contact met een ieder die, voorafgaand aan de beschieting, wellicht iets opvallends heeft gezien of gehoord.