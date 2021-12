Zwaargewonde bij steekpartij in Delfzijl

Omstreeks 18.30 uur kregen de hulpdiensten de melding van het incident. Twee ambulances kwamen ter plaatse om het slachtoffer stabiel te krijgen om met spoed naar een ziekenhuis te brengen.

De verdachte heeft zich bij de politie gemeld en is overgebracht naar het cellencomplex. Onderzoek door de politie moet uitwijzen wat de toedracht is van de steekpartij.

Er is een verdachte aangehouden. De toedracht van het steekincident is nog onduidelijk, daar doen wij onderzoek naar. Meer informatie is er op dit moment niet bekend.