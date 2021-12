Snel en makkelijk een cadeau bestellen

Ballonnen

Voor een echt feestelijk gevoel kun je een tros ballonnen versturen. Als je het voor 23:59 uur besteld is het de volgende dag al in huis! Je hebt keuze uit verschillende ballonnen, zoals ballonnen met cijfers en jarige job ballonnen. Als je iets persoonlijks wilt geven kan jij de ballonnen laten personaliseren met een tekst en/of foto. Wil jij nog iets erbij sturen? Verstuur dan een pakket, zoals een film en chili pakket, een film en dip pakket of een film en chili pakket deluxe. Houd de jarige job van planten? Dan is het tevens leuk om een wensplantje te geven. Een wensplantje bevat drie wensbonen, waarmee de jarige een wens kan doen. Na de wens moet je de boon planten. Hier groeit vervolgens een plantje uit. Wil je iets lekkers cadeau geven, maar het houden bij een kleinigheidje? Dan is bijvoorbeeld een glas met ongezouten noten een optie.

Kaartje

Als je vaak verjaardagen vergeet is het slim om een aantal kaartjes thuis te bewaren. Zo heb je altijd een verjaardagskaart bij de hand. Tegenwoordig zijn kaartjes al binnen een dag bezorgd. Natuurlijk kan je online een kaart laten versturen. Een geschreven kaart is echter veel persoonlijker. Zo laat je zien dat je moeite doet. Ook is het voor de jarige leuk om de kaart te bewaren.

Tips

Je kunt jezelf een hoop stress besparen door ervoor te zorgen dat je verjaardagen niet vergeet. Zet alle verjaardagen in de agenda van je telefoon of schrijf de verjaardagen op een verjaardagskalender. De verjaardagkalender zet je dan net als de meeste Nederlanders in het toilet. Zo wordt je er elk toiletbezoek aan herinnerd! Hang er ook een pen bij. Zo kunnen nieuwe gasten hun verjaardag erbij schrijven. Maak je gebruik van je kalender in je telefoon? Dan kan je instellen dat je een bepaalde periode van tevoren wordt herinnerd aan de verjaardag. Stel dit een paar dagen van tevoren in zodat je alvast een cadeau kunt regelen.

Ben je een dag te laat met het herinneren van de verjaardag? Stuur dan alsnog een klein presentje. Beter te laat dan nooit, toch? Bovendien kan je dan de postbezorger de schuld geven van het te laat leveren van je cadeau.