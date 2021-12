Politie lost waarschuwingsschot bij verdachte situatie woning Heerlen

Vrijdagavond heeft de politie in Heerlen een waarschuwingsschot gelost bij een verdachte situatie bij een woning. Dit meldt de politie vrijdagavond.

Melding verdachte situatie

De politie kreeg vrijdagavond rond 18.25 uur een melding van een verdachte situatie op de Marshallsingel in Heerlen. Daar zouden zich twee personen op straat bevinden die zich verdacht gedroegen.

'Vuurwapen'

'Een van deze personen zou een vuurwapen bij zich hebben. Beide personen zouden een woning zijn binnen gegaan. De politie besloot een onderzoek in te stellen in de woning', aldus de politie.

Waarschuwingsschot

In de woning trof de politie twee verdachten aan. Een van de verdachten probeerde de woning aan de achterzijde te verlaten. Deze verdachte werkte niet mee aan zijn aanhouding waardoor de politie genoodzaakt was een waarschuwingsschot te lossen. Daarna kan ook de deze verdachte worden aangehouden.

Hennepplantages in woning

Bij een onderzoek in de woning zijn twee hennepplantages aangetroffen. De hennepplantages worden ontmanteld. Er is niemand gewond geraakt. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt een onderzoek in.