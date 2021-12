Man (62) haalt twee slachtoffers eenzijdig verkeersongeval uit te water geraakte auto

Auto te water

'De auto waarin zij zaten raakte te water. Een automobilist die uit tegengestelde richting kwam, stopte en verleende direct eerste hulp. Hij haalde de slachtoffers uit het voertuig', aldus de politie zondag.

Over de kop geslagen en in sloot terecht gekomen

De politie vermoedt dat de 77-jarige vrouw de auto bestuurde. Zij verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur waarna de auto over de kop sloeg en in de naast de weg gelegen sloot belandde.

Eerste hulp Madenaar (62)

Een 62-jarige automobilist uit Made verleende direct eerste hulp en ging te water. Hij haalde de twee inzittenden snel uit het voertuig. Ook een trauma-arts in vrije tijd stopte bij het ongeval en ging hulp verlenen.

Hulpdiensten massaal ter plaatse

Naast de politie kwamen ook brandweer, ambulancedienst en traumaheli ter plaatse. Het vrouwelijke slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd. Beide slachtoffers zijn met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis vervoerd. De politie hoort getuigen en doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.