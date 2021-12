Per 1 januari 2022 zijn alle rookruimtes in kantoren en bedrijfspanden gesloten

Per 1 januari 2022 moeten alle rookruimtes in kantoren en bedrijfspanden in Nederland gesloten zijn. Dat betekent dat er vanaf die datum niet meer gerookt mag worden op het werk. Eerder werden in de horeca alle rookruimtes al gesloten en sinds 1 juli van dit jaar geldt dit ook in openbare en overheidsgebouwen. Dat betekent dat vanaf volgend jaar alle gebouwen waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport en onderwijs rookvrij zijn.