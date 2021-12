'Meer dan de helft besmettingen in Nederland is op dit moment omikronvariant'

Omikron dominant

'De virusvariant omikron veroorzaakt sinds deze week meer dan de helft van de besmettingen en is daarmee de dominante SARS CoV coronavirus-2 variant in Nederland', aldus het RIVM.

Snellere verspreiding leidt tot toename ziekenhuisopnames

Het RIVM verwacht dat de snellere verspreiding van deze variant de komende tijd tot extra besmettingen zal leiden waardoor ook het aantal ziekenhuisopnames weer zal toenemen. De nieuwe maatregelen die op 19 december zijn ingegaan, moeten bijdragen aan het zoveel mogelijk beperken van de verwachte extra druk op de zorg die door de omikronvariant veroorzaakt wordt.

Daling ziekenhuisopnames met 26 procent

In de afgelopen week zijn er 26% minder nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Op de Intensive Care (IC) werden 25% minder patiënten met COVID-19 opgenomen in vergelijking met de voorgaande week. In de afgelopen week* werden minder positieve testuitslagen gemeld dan de week ervoor (-11%).