Ouders die kinderen naar zwembad brengen hoeven van rechter niet te worden gecontroleerd

De burgemeester van Hilversum mag niet eisen dat ouders die hun kind naar zwemles in zwembad ’t Gooische Bad brengen, gecontroleerd worden op het coronatoegangsbewijs. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland dinsdag beslist. De eigenaar van het zwembad was het niet eens met de burgemeester. Hij tekende bezwaar aan én stapte ondertussen naar de rechter.

Verplicht coronatoegangsbewijs

Sinds 6 november 2021 is het tonen van een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor volwassenen die naar binnen willen bij een binnensportlocatie. De eigenaar van zwembad ’t Gooische Bad in Hilversum wil echter geen coronatoegangsbewijzen controleren van ouders die hun kinderen naar zwemles komen brengen en ophalen om hen om te kleden.

Dwangsom door burgemeester opgelegd

De burgemeester heeft het zwembad daarom verplicht om het bad alleen voor publiek vanaf 18 jaar met een geldig coronatoegangsbewijs open te stellen. Hij heeft het zwembad een preventieve last onder dwangsom opgelegd van € 2.500,- per geconstateerde overtreding met een maximum van € 10.000,-. Het zwembad heeft de voorzieningenrechter gevraagd om de CTB-plicht op te schorten bij het halen, brengen en omkleden van jonge kinderen bij zwemlessen.

Geen binnensportlocatie

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het hoofddoel van zwemles onderwijs is en geen sport. Kinderen gaan immers naar zwemles om te leren zwemmen en hun zwemdiploma’s te halen. Het zwembad is met name geschikt om die zwemlessen te geven en daarom is het volgens de voorzieningenrechter geen binnensportlocatie. De voorzieningenrechter schorst de opgelegde last onder dwangsom.

Geen coronatoegangsbewijzen controleren

De burgemeester moet binnenkort een beslissing nemen op het bezwaar van het zwembad. Totdat die beslissing er is hoeft het zwembad geen coronatoegangsbewijzen te controleren van ouders die hun kinderen naar zwemles brengen / ophalen en is het zwembad geen dwangsom verschuldigd als er niet gecontroleerd wordt.