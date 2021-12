ANWB: 57 procent minder files op de Nederlandse wegen in 2021

Alle beperkende maatregelen vanwege corona hebben ook dit jaar geleid tot een forse daling van het aantal files op de Nederlandse wegen. Dit concludeert de ANWB op basis van haar filecijfers. De filezwaarte in 2021 daalde met 57 procent ten opzichte van 2019. Het jaar dat nog forse groeicijfers in de mobiliteit liet zien.

Het verkeersaanbod tijdens de ochtendspits, de graadmeter voor het woonwerkverkeer was dankzij het massaal thuiswerken laag. Weggebruikers ondervonden daardoor tussen 06.00-09.00 uur nauwelijks hinder van files.

Overdag was er slechts sprake van een lichte daling van het aantal files. In de maand juli was het zelfs drukker dan in andere jaren. Vooral op vrijdagen was het deze zomer en herfst opmerkelijk druk op de Nederlandse wegen. Veel Nederlanders trokken er voor een paar dagen op uit.

De weersomstandigheden hebben het verkeer het afgelopen jaar een aantal keer flink gehinderd. De maand februari begon met ijzel in het midden en noorden van het land. Diverse wegen moesten vanwege de gladheid en vele ongelukken tijdelijk worden afgesloten. In het weekeinde van 7 en 8 februari zorgde sneeuwjacht voor bijzonder veel overlast en een weeralarm. Het openbaar vervoer kwam voor een groot deel stil te liggen en in het noorden van het land ontstonden door de harde wind sneeuwduinen. De lang aanhoudende regenval op woensdag 14 juli zorgde in Limburg voor enorme wateroverlast. Diverse wegen werden afgesloten voor het verkeer.

Verkeer dat dagelijks gebruik maakt van de A12 Utrecht – Den Haag moest vanaf eind september 9 dagen lang omrijden. De noodzakelijke en uitgebreide werkzaamheden tussen Woerden en Nieuwerbrug konden zo in een keer worden uitgevoerd. Het gevolg was grootschalige omleidingsroutes richting Den Haag. Op de “smalle“ omleidingsroute via Gorinchem en Rotterdam (A27 en A15) ontstonden extra files. Maar vooral het verkeer op het onderliggend wegennet ondervond veel hinder.

Oktober was dit jaar de drukste maand op de weg. Opvallend was de terugkeer van de ochtendspits na het vervallen van het dringende thuiswerkadvies. De meeste files stonden dit jaar in Zuid-Holland (vooral in de regio Rotterdam) en in Noord-Brabant.

File top 10 2021